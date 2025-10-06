Lecornu déplore "les appétits partisans" qui ont conduit à sa démission


Lecornu déplore "les appétits partisans" qui ont conduit à sa démission

Sébastien Lecornu a déploré lundi "le réveil de quelques appétits partisans", "non sans lien avec la future présidentielle", lors de la composition du gouvernement, en raison que c'était l'un des motifs l'ayant conduit à démissionner.

"Il faut toujours préférer son pays à son parti", a-t-il lancé dans une allusion claire au président des LR, Bruno Retailleau, qui dimanche soir a envoyé sa chute en remettant en cause la participation des Républicains au gouvernement à peine celui-ci formé.

Lundi 6 Octobre 2025
