Lecornu a remis sa démission à Macron qui l'a accepté (Elysée)


Le Premier ministre Sébastien Lecornu a remis lundi sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a accepté, a annoncé lundi l'Elysée dans un communiqué.

Nommé le 9 septembre, M. Lecornu était sous le feu des critiques des opposants et de la droite après avoir dévoilé dimanche soir une partie de son gouvernement. Son équipe ministérielle n'aura donc durée qu'une douzaine d'heures.

M. Lecornu, qui restera comme le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République, devait prononcer mardi sa déclaration de politique générale à l'Assemblée et donner à cette occasion ses grandes orientations budgétaires.

Sa démission plonge la France dans une crise politique sans précédent depuis plusieurs décennies, et place Emmanuel Macron en première ligne, alors que fleurissent des appels à une nouvelle dissolution, voire à une démission du chef de l'Etat.

Le pays a connu cinq Premiers ministres depuis la réélection d'Emmanuel Macron en mai 2022.

La désignation de M. Lecornu, ministre des Armées proche d'Emmanuel Macron, avait déjà suscité la réprobation de la gauche et du Rassemblement national, qui n'ont pas supprimé de brandir la menace d'une censure rapide à moins d'une rupture claire dans la politique menée.

Mais M. Lecornu a également dû faire face à une fronde à l'intérieur même de sa fragile coalition gouvernementale.

Les Républicains ont fait monter la pression ces derniers jours en conditionnant leur participation à des engagements supplémentaires du Premier ministre, notamment sur l'immigration. Ils exigeaient également d'avoir un niveau des postes ministériels.

Le dévoilement de son équipe dimanche soir, qui fait la part belle aux reconductions et signe le retour au gouvernement de l'ancien ministre de l'Economie Bruno Le Maire, tenu pour responsable de la situation budgétaire, a achevé d'enflammer la situation. Jusqu'à pousser M. Lecornu à la démission lundi matin.

