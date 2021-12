Leadership féminin : La relève intergénérationnelle, une préoccupation des femmes en situation de handicap.

Les organisations regroupées au niveau du comité des femmes de la fédération sénégalaise des associations de personnes en situation de handicap ont organisé un atelier de formation sur la relève intergénérationnelle.



Une opportunité pour les jeunes générations de se munir d’aptitudes entrepreneuriales puisées des femmes qui montrent plus d’expérience dans les domaines d’activités précises, mais aussi de pouvoir intégrer et s’imposer dans les instances de décision.



C’est à travers la « Voix et leadership des femmes au Sénégal » (VLF-Sénégal) ces 25 organisations partenaires sur les approches du projet à savoir : la relève intergénérationnelle, le leadership transformationnel, les masculinités positives et l'intersectionalité, que l’atelier s’est déroulé à la maison de la culture Douta Seck et prendra fin ce vendredi.



L’initiative s’inscrit dans le cadre de l'approche du faire-faire du projet VLF-Sénégal et vise à renforcer les capacités de ses 25 organisations partenaires sous l’accompagnement du Comité des femmes de la fédération sénégalaise des associations de personnes en situation de handicap (CF-FSAPH).