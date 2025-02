Le turc Selim Bora de Summa se relance au Nigéria après des difficultés au Sénégal

Alors que le Sénégal constituait auparavant le cœur des activités africaines de Summa, Selim Bora, PDG du groupe turc, n’a plus remporté de contrat dans le pays depuis le départ de son ami , l’ancien président Macky Sall. Malgré un geste symbolique en accueillant le nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, lors de l’inauguration de son hôtel à Diamniadio, Selim Bora a finalement choisi de recentrer ses ambitions sur le Nigéria.



Selon la revue "ConfidentelDakar " Summa vient en effet de signer un accord majeur avec le gouvernement de l’État de Lagos pour la construction du nouvel aéroport international de Lekki-Epe. Ce projet, dont la première phase est estimée à 450 millions de dollars, marque un retour en force du groupe turc sur le continent africain. Le protocole d’accord (MoU) signé entre Summa et les autorités locales prévoit le développement et la construction de cet aéroport, un chantier stratégique pour la région.



Le projet de l’aéroport international de Lekki, dont les premières discussions remontent à 2012, a suscité l’intérêt de plusieurs entreprises. Summa a cependant réussi à s’imposer face à ses concurrents, grâce à son expertise reconnue dans les grands projets d’infrastructure. Le gouverneur de Lagos, Babajide Sanwo-Olu, a salué cet accord et annoncé la création d’un Fonds d’investissement souverain pour soutenir des projets d’infrastructures clés, dont l’aéroport de Lekki-Epe. Il a également appelé la Nigeria Sovereign Investment Authority (NSIA) à investir dans ce projet afin d’en accélérer la réalisation.