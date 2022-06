Le trophée de la CAN chez le sénégalais lambda : La preuve par l'image prise à Tambacounda.

En amont de la présentation du trophée de la CAN dans la région de Kédougou, la Coupe de la plus belle compétition africaine est passée par Tambacounda. Le Sénégal oriental a une nouvelle fois permis aux sénégalais lambda de brandir le trophée de la CAN.



Trophytour.sn a posté une photo de la tournée sur laquelle apparait un groupe de personnes autour du bol de riz.



Cette tournée à Kédougou sera lancée par la présentation du trophée aux autorités de la ville puis les allocutions du maire ou son représentant, le Gouverneur, entre autres autorités.