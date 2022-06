Le trophée de la CAN à Kolda : Le maire Mame Boye Diao s'est réjoui de la présence de Aliou Cissé et Saliou Ciss.

À chaque escale de sa tournée nationale, le trophée de la CAN est présenté par une autorité administrative aux côtés des organisateurs de la tournée du « Trophy Tour ». À Kolda, c'est le sélectionneur Aliou Cissé qui en a eu l'honneur, à la suite du Gouverneur.



Son latéral gauche, Saliou Ciss était présent pour l'occasion. Le coach des Lions est célèbre pour sa troisième qualification à une phase finale de Coupe du monde en tant que joueur et entraîneur. Après avoir remporté la CAN Cameroun 2021.



« Nous nous réjouissons d'avoir à nos côtés l'une des merveilles de la CAN. Je veux nommer Saliou Ciss. Cerise sur le gâteau, notre cher Aliou Cissé est présent parmi nous », se félicite l'édile de Kolda, qui a promis d'accompagner les jeunes dans la pratique du sport.