Le président Bassirou Diomaye FAYE effectuera une visite au Japon du 18 au 26 août 2025

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye se rendre au Japon au 18 au 26 août 2025. Au cours de ce déplacement, le Chef de l’État prendra part à la 9ᵉ Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9), un rendez-vous consacré au partenariat entre le Japon et l’Afrique, et placé sous le signe de la coopération pour un développement durable et inclusif.
En marge de la TICAD, le chef de l’Etat participera à la Journée du Sénégal à l’Exposition universelle Osaka Kansai 2025, une vitrine pour présenter la Vision Sénégal 2050 et les opportunités de notre pays.
