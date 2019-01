Le pôle urbain de Diamniadio, un hub multi-sectoriel à l'horizon 2035 : Vers l'installation d'un district financier.

Le forum sur les innovations dans les pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose s'est terminé ce mercredi au centre des expositions de Diamniadio. Ainsi, du 17 au 23 janvier, les acteurs évoluant dans le domaine de la construction, du bâtiment, les architectes et hommes d'affaires ainsi que le public qui y était invité, se sont réunis pour débattre sur différents des thèmes ayant tous pour seul but, le développement du pôle urbain de Diamniadio.

À travers des panels et conférences, ils ont étalé des projets de haute envergure pour les 12 millions de m2 prévus à Diamniadio. Rien que pour le logement, 804 milliards seront investis pour 40.000 logements. Donc, il nous faut un pôle financier pour abriter des services financiers au niveau international. Ce sera également un hub pour le commerce. En outre, le district sera aussi un hub de la digitalisation, du numérique et de l’économie. Revenant sur l’importance dudit forum, les initiateurs ont soutenu que maintenant, Diamniadio est une réalité et cette réalité doit être partagée...