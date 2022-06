Le groupe BBY condamne avec "fermeté cette incursion néo coloniale" de Mélenchon, Olivier Faure et Cie

C'est avec étonnement que notre groupe BBY apprend au travers de tweet de déclarations de Mélenchon, Olivier Faure et consorts de la NUPES.

Nous pensions ces temps révolus, de voir des politiques français, qui de surcroît, ont renié les valeurs de leur parti originel pour flirter avec les extrêmes, s'immiscer dans nos politiques intérieures avec autant de légèreté, car ignorant les menaces qui guettent notre pays.

Que disent-ils des députés qui font publiquement appel à l'insurrection et à violence conduisant à la mort de 3 personnes.

Le groupe BBY condamne avec fermeté cette incursion néo coloniale dans la gestion de nos crises internes avec un parti pris manifeste et honteux doublé d'une ignorance aveugle des dangers qui guettent notre pays qui est un exemple démocratique et qui n'a de leçon à prendre de personne et surtout d'anti modèles instigateurs des violences vécues avec les gilets jaunes.

Pour le groupe parlementaire,

Aymérou GNINGUE.