Le député Cheikh Tidiane Ndiaye au ministre du pétrole : « Vous devez dire la vérité aux populations! »

Après l’annonce de l’ONU et de la Banque Mondiale sur l’arrêt de tout financement sagissant d’énergies fossiles à savoir le gaz et le pétrole qui seront exploités par le Sénégal, le parlementaire Cheikh Tidiane Ndiaye a exprimé ses inquiétudes au ministre du pétrole et des énergies lors de la séance plénière consacrée au vote du budget de son ministère.



L’essentiel, selon lui, ce n’est pas de prendre en compte les doléances des rapporteurs qui sont à l’Assemblée pour le compte de leurs localités mais de régler les problèmes qui existent dans le secteur de l’énergie et de porter à connaissance toutes les zones d’ombre qui jusque-là sont cachées au grand public...