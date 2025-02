Le cri silencieux de Matar Diagne : un appel à l’humanité et à la solidarité

La lettre de Matar Diagne, jeune étudiant sénégalais qui a choisi de mettre fin à ses jours, est bien plus qu’un simple témoignage. C’est un cri du cœur, un miroir tendu à notre société, une sonnette d’alarme qui doit nous interpeller tous. Matar, brillant étudiant, premier de son centre au baccalauréat en 2020, a été emporté par une tempête intérieure faite de souffrance physique, d’isolement social et de douleur morale. Sa mort n’est pas seulement une tragédie personnelle, mais un symptôme des maux qui rongent notre société. Il est temps de tirer des leçons de ce drame pour éviter que d’autres jeunes ne succombent à un tel désespoir.







Matar Diagne a vécu une grande partie de sa vie dans l’isolement. Atteint d’une maladie persistante, il a été contraint de se replier sur lui-même, loin des regards et des interactions sociales. Pourtant, au lieu de compassion, il a souvent été confronté à des moqueries, des jugements et des incompréhensions. « Ki dafa bonn, dou dem thi nitt yi. Beugoul nitt yi » (Celui-là est mauvais ! Pourquoi est-il si renfermé ? Pourquoi ne se mêle-t-il pas aux autres ?), disaient certains. Ces paroles, apparemment anodines, ont creusé un fossé entre Matar et le monde extérieur, renforçant son sentiment de solitude.







Dans une société où l’apparence et la performance sociale sont souvent valorisées au détriment de l’empathie, les personnes qui souffrent en silence sont trop souvent ignorées, voire stigmatisées. Matar nous rappelle que derrière chaque silence, il y’a une souffrance qui peut être suicidaire.







La mort de Matar Diagne doit servir de catalyseur pour un changement profond dans notre société. Son histoire met en lumière des problèmes systémiques qui touchent de nombreux jeunes, non seulement au Sénégal, mais aussi dans d’autres pays où la pression sociale, les attentes familiales et le manque de soutien psychologique pèsent lourdement sur les épaules des individus.







La santé mentale reste un sujet tabou dans de nombreuses sociétés, y compris la nôtre. Les personnes souffrant de dépression, d’anxiété ou d’autres troubles psychologiques sont souvent stigmatisées, voire ignorées. Matar Diagne a vécu une profonde détresse émotionnelle, exacerbée par son isolement et les rumeurs à son sujet. Pourtant, il n’a pas trouvé l’écoute ou le soutien dont il avait besoin.







Il est urgent de sensibiliser la population à l’importance de la santé mentale. Les institutions éducatives, les familles et les communautés doivent apprendre à reconnaître les signes de détresse psychologique et à offrir un soutien approprié. Des campagnes de sensibilisation, des lignes d’écoute gratuites et des espaces de parole sécurisés pourraient sauver des vies.







Pour ce jeune étudiant, les rumeurs et les calomnies ont joué un rôle dévastateur dans sa vie de Matar. Ces « bobards », comme il les appelait, l’ont poussé à se sentir rejeté et incompris. Dans une société où les réseaux sociaux et les conversations de rue amplifient souvent les ragots, nous devons prendre conscience de l’impact destructeur de nos paroles.







Il est essentiel de promouvoir une culture de respect et de bienveillance. Enseigner l’empathie dès le plus jeune âge, encourager les dialogues constructifs et sanctionner les comportements nuisibles comme la diffamation pourraient contribuer à créer un environnement plus sain pour tous.







Matar Diagne portait sur ses épaules le poids des attentes de sa famille, en particulier de sa grand-mère qui rêvait de le voir devenir « Président de la République ». Bien que ces attentes soient motivées par l’amour et l’espoir, elles peuvent devenir écrasantes pour un jeune confronté à des difficultés personnelles.







Les familles doivent apprendre à équilibrer leurs attentes avec une écoute bienveillante. Il est crucial de reconnaître que chaque individu a son propre chemin, ses propres défis et ses propres limites. Les jeunes doivent se sentir libres de parler de leurs difficultés sans craindre d’être jugés ou rejetés.







Matar a vécu une grande partie de sa vie universitaire dans l’isolement, partageant son temps entre l’UFR et sa chambre. Les universités et les institutions éducatives doivent jouer un rôle plus actif dans le soutien aux étudiants. Des services de conseil psychologique, des groupes de parole et des programmes de mentorat pourraient aider les jeunes à surmonter leurs difficultés et à se sentir intégrés.







De même, les communautés doivent s’organiser pour offrir un réseau de soutien aux personnes vulnérables. Les mosquées, les associations de quartier et les organisations de jeunesse peuvent jouer un rôle clé en créant des espaces où chacun se sent accueilli et écouté.







Par ailleurs, Matar nous a laissé derrière lui un roman, « La Fuite des indésirables », qui traite de l’émigration clandestine. Ce projet témoigne de son désir de contribuer à la société, même dans ses moments les plus sombres. L’art et la littérature peuvent être des moyens puissants pour exprimer sa souffrance, partager son histoire et inspirer les autres.







Nous devons encourager les jeunes à s’exprimer à travers l’art, la musique, l’écriture ou d’autres formes de créativité. Ces canaux peuvent non seulement servir d’exutoire, mais aussi permettre de sensibiliser le public à des problèmes sociaux importants.







Au demeurant, Matar a demandé que les retombées de son livre soient dédiées à la prise en charge de sa mère, paralysée par un AVC. Cette demande témoigne de son amour et de sa générosité, même dans ses derniers moments. Nous pouvons honorer sa mémoire en soutenant la publication de son roman et en contribuant à la réalisation de son dernier vœu.







La mort de Matar Diagne est un rappel tragique de l’urgence d’agir. Nous ne pouvons plus fermer les yeux face à la souffrance silencieuse de tant de jeunes. Chacun d’entre nous a un rôle à jouer pour créer une société plus inclusive, bienveillante et solidaire.







- Parents et familles : Soyez à l’écoute de vos enfants. Encouragez-les à parler de leurs difficultés sans crainte d’être jugés.



- Éducateurs et institutions : Mettez en place des systèmes de soutien pour les étudiants en détresse. Sensibilisez à la santé mentale et luttez contre le harcèlement.



- Communautés : Créez des espaces où chacun se sent accueilli et écouté. Combattez les rumeurs et les préjugés.



- Jeunes : Parlez à vos amis, à vos proches, à des professionnels si vous traversez une période difficile. Vous n’êtes pas seuls.







Matar Diagne a choisi de partir, mais son message reste vivant. Il nous appelle à être meilleurs, à être plus humains. Ne laissons pas son sacrifice être vain. Agissons, ensemble, pour que personne ne se sente jamais aussi seul, aussi désespéré que lui.







Que son âme repose en paix, et que son héritage inspire un changement durable.





Souleymane Ly



Spécialiste en communication



