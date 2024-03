Le créateur du manga "Dragon Ball", Akira Toriyama, n'est plus!

La tête pensante derrière l'un des mangas les plus populaires de la culture nippone, titré "Dragon Ball", a récemment tiré sa révérence à l'âge 68 ans : Akira Toriyama.

C'est un coup dur pour les fans de mangas, et encore plus pour ceux qui conservent une place spéciale aux bandes dessinées classiques ayant bercé leur enfance. En effet, Akira Toriyama, le révolutionnaire auteur de la cultissime bande dessinée devenue un animé (série ou film d'animation en provenance du Japon) appelé "Dragon Ball", a perdu la vie des suites "d'un caillot de sang dans le cerveau" , tel qu'expliqué par son bureau de production Bird Studio dans un communiqué publié sur X.

Le désormais défunt mangaka fait partie de ces noms ayant contribué à la popularisation des mangas auprès d'un large public dans les années 80, allant même au-delà du Japon. Débuté en 1984, le manga est devenu culte au fil de la publication de ses 42 tomes. C’est l’une des séries japonaises les plus vendues de l’histoire : plus de 250 millions de tomes auraient été écoulés dans le monde. Jusqu'à lors, le travail de Toriyama ne manque pas d'audience, et surtout pas de lecteurs.

En 2013, dans une interview au quotidien Asahi, Akira Toriyama assurait pourtant, n’avoir « aucune idée » de la raison du succès planétaire de cette œuvre. Une anecdote qui donne encore plus de charme à son auteur et à sa création...