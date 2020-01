Le couple présidentiel pose avec l’honorable député Farba Ngom à bord de Air Sénégal...

Cette image symbolique a été prise à bord de l’avion Sine Saloum de Air Sénégal dans les airs entre l’Angleterre et Zurich. On y aperçoit le couple présidentiel Macky Sall et son épouse Marieme Faye Sall mais aussi de leur fidèle compagnon et ami l’honorable député Farba Ngom.

Une image qui parle d’elle-même et qui témoigne de la complicité entre les Sall et Farba Ngom...