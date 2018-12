Le combat Modou Lo Vs Balla Gaye 2 se déroulera finalement au stade Léopold Sédar Senghor

Dakaractu avait écrit il y’a quelques jours que l’arène nationale serait trop petite pour abriter le combat Modou Lo Vs Balla Gaye 2. Votre site préféré avait demandé aux organisateurs et aux autorités de prendre leurs responsabilités pour assurer la sucurité des amateurs qui vont se déplacer en masse pour aller suivre « la légende Act 2 » comme on appelle ce combat du siècle.

Gaston Mbengue, promoteur de ce combat, vient d’annoncer en direct sur Dakaractu que le combat se déroulera finalement au stade Léopold Sédar Senghor au grand bonheur des amateurs présents au monument de la renaissance...