CAN 2025 : Le Sénégal au mental bat l’Égypte et se qualifie pour la finale

Les Lions de la Teranga ont décroché leur ticket pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 en s’imposant face à l’Égypte (1-0) ce mercredi au stade Ibn Batouta de Tanger. Une victoire arrachée au mental qui permet au Sénégal de rêver d’un deuxième sacre continental.







Dans une demi-finale intense et tactique, le Sénégal a fait preuve de patience et de détermination pour venir à bout d’une équipe égyptienne regroupée et redoutable défensivement. Les hommes d’Aliou Cissé ont longtemps buté sur le verrou des Pharaons avant de trouver la faille en seconde période.







Un but qui vaut de l’or







La rencontre, disputée sur un rythme haletant, a basculé grâce à une réalisation décisive qui a récompensé la domination sénégalaise. Les Lions de la Teranga ont su gérer leur avantage jusqu’au coup de sifflet final, montrant une solidité mentale à toute épreuve face à une formation égyptienne qui n’a jamais abdiqué.







Malgré plusieurs occasions franches manquées en première période, le Sénégal a maintenu sa pression et a fini par être récompensé de ses efforts. La maîtrise collective et l’expérience des champions d’Afrique 2021 ont fait la différence dans les moments clés.







L’Égypte s’incline dignement







Les Pharaons d’Égypte quittent la compétition la tête haute après avoir livré une résistance acharnée. Bien organisés défensivement, les coéquipiers de Mohamed Salah n’ont finalement pas pu contenir les assauts répétés des Sénégalais et s’inclinent sur la plus petite des marges.







Cap sur un deuxième titre ?







Cette qualification en finale ravive l’espoir d’un nouveau sacre continental pour le Sénégal, quatre ans après son triomphe historique de 2021 face à l’Égypte justement. Les Lions de la Teranga affronteront en finale le vainqueur de l’autre demi-finale qui opposera le Maroc, pays hôte, au Nigeria. Le rendez-vous est pris pour dimanche prochain, où le Sénégal tentera d’inscrire une nouvelle page glorieuse dans l’histoire du football africain.

