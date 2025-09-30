Le Sénégal face à deux épidémies simultanées : Mpox et Fièvre de la Vallée du Rift

Le Sénégal est confronté à une double urgence sanitaire avec la confirmation par le Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique de deux épidémies actives : la Mpox (variole du singe) et la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR).



Fièvre de la Vallée du Rift : 8 décès confirmés à Saint-Louis



La situation la plus préoccupante concerne la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR), une maladie transmise par les moustiques et les animaux infectés. Détectée à Saint-Louis le 21 septembre, elle totalise déjà 28 cas confirmés, dont 8 décès.



L'enquête épidémiologique a identifié 90 personnes exposées, dont 4 ont développé la maladie.



Mpox : 5 cas confirmés à Dakar





Dans la région de Dakar, l'épidémie de Mpox (variole du singe), dont le premier cas remonte au 22 août, a atteint 5 cas confirmés. Aucun décès n'a été signalé.



Un patient est déjà guéri, et les quatre autres, dont l'évolution clinique est jugée favorable, sont sous traitement à l’hôpital de Fann. 52 personnes contacts sont par ailleurs sous suivi rapproché.