Le Sénégal dans tous ses états - la pertinence de la rupture ( par Ousmane Ciss )

Au Sénégal, les opposants et contradicteurs principaux sont en prison, séquestrés chez eux (une nouveauté : la Cité Interdite Keur Gorgui, où même les avocats n'ont pas accès), en exil ou contraints au ralliement.



Cette pratique antidémocratique, en cours depuis Senghor avec le cas emblématique de Mamadou Dia, n'a jamais connu de répit. Hélas, la technique a connu une sophistication progressive révélée par les cas Idrissa Seck, Macky Sall, Karim Wade, Khalifa Sall et, enfin, Ousmane Sonko. Il en résulte une grave atteinte à la représentation populaire faussée car tronquée, voire étouffée. Le peuple ne peut être assuré de la gouvernance par les meilleurs, lorsque les opposants majeurs ont toujours malgré eux, des comptes personnels à régler avec le pouvoir en place.



Comment dès lors s'opposer sereinement, condition nécessaire à une efficacité optimale ? Cette persistance nuisible de la perturbation démocratique appelle à la rupture - comme le réclame avec force conviction l'opposition sénégalaise.



L'appel à la résistance populaire est malheureusement souvent le dernier recours dans la guerre asymétrique contre un pouvoir qui, ayant tous les pouvoirs, se montre sans pitié. Est-il alors juste de stigmatiser la faute que l'on a activement poussé à commettre ? Car, et j'insiste, il s'agit bien d'une faute, étant donné qu'il y a toujours d'autres moyens de lutter contre l'injustice. Mais il faut tout de même comprendre que, recevoir des coups de poings et répondre par des gifles n'est pas chose aisée - essayer pour voir !



À la gouvernance sobre et vertueuse annoncée, s'est substituée la chasse sélective des opposants et le bruit tonitruant des fous du roi, exhortant le Président à ne pas tenir ses promesses, et prêt à s'acharner sur tout contestataire un tant soit peu médiatique. Un Sénégal où l'on accable un opposant en commençant par le radier de la haute fonction publique, pour ensuite laisser des partisans le traiter de Salafiste, de rebelle, puis de violeur en série, n'est pas le Sénégal que l'on aime. Un Sénégal où, l'exécutif affirme garder sous le coude des dossiers compromettants est un Sénégal qui crie au changement.



On ne va pas revenir sur la promesse d'un premier mandat de cinq ans, car il ne s'agissait manifestement que d'un ballon d'essai. Depuis lors, les reniements ont fait flores. Le dernier en date étant le « ni oui ni non » au 3eme mandat. Mais plus inquiétant, bien qu'intimement lié, est l'acharnement, judiciaire et physique, exercé sur l'opposant principal, c'est-à-dire sur l'espoir de tout un peuple ; lequel peuple n'a pas été dupe à l'énoncé d'un verdict, choquant à plusieurs égards. Hélas, ce qui a brutalement choqué les uns a déclenché une colère irrépressible chez les plus jeunes, avec les tristes conséquences que l'on connait : destruction de biens publics et privés, suivie d'une répression meurtrière, judiciaire et informationnelle inédite émulant un État totalitaire. Les sentiments prolongés d'injustice et d'arbitraire réveillent malheureusement la déclinaison animale de l'homme : la violence. Comment nos gouvernants ignorent-t-ils ce que l'histoire enseigne à foison ?



Pour revenir au verdict, la relaxe pour viols répétés et menaces de mort a curieusement abouti à une condamnation de deux ans de prison ferme pour « Corruption de la jeunesse ». Soyons, sérieux ! En supposant que la relation ait existé, ce qui reste à nous démontrer, et sachant que l'accusatrice avait 20 ans à l'époque des faits présumés, qu'est-ce qu'un magistrat ne comprend pas dans la phrase suivante ?:« L'âge de la majorité sexuelle est de 16 ans, et l'âge de la majorité civile est de 18 ans ».



Que toutes les femmes de 20 ans qui ont eu des relations sexuelles consenties avec des adultes de plus de 21 sortent du bois ! À éviter assurément, car les conséquences économiques sur les ménages et l'État constructeur de prison seraient désastreuses.



De surcroît, ne risquerait-on pas d'être surpris par les personnalités publiques qui se retrouveraient également en prison ?



Les néophytes juridiques que nous sommes ont immédiatement compris que la loi sur la « Corruption de la jeunesse » n'a pas été mise à jour lorsque la majorité civile est passée de 21 à 18 ans.



Si ce n'est pas le cas expliquez-nous ? « We don't get it ». On doit déjà faire avec la myopie et la presbytie naturellement provoquées par l'usure du pouvoir. Si à cela s'ajoute la mauvaise foi, il n'y a plus de juste appréciation.

« Le sénégalais est fatigué »: Il est temps que l'État du Sénégal ait une politique beaucoup plus agressive en matière de santé publique et d'éducation.



Il est aussi temps que les Sénégalais qui s'en sortent, et ceux qui s'en sortent plus ou moins, cessent d'être un État dans l'État; que cette solidarité-là soient remplacée par des mécanismes de solidarité institutionnelle ! Il y a des manquements graves, des trous béants dans la vision du parti présidentiel. La continuité au pouvoir serait chronophage dans la mesure où, elle pourrait faire perdre au Sénégal un temps considérable dans la poursuite des défis sérieux qui lui font face.





La gouvernance sobre et vertueuse mort-née, l'absence de vision intégrant les intérêts du Sénégal, sonnent le glas de la fin d'un règne. La troisième alternance est imminente, et doit porter au pouvoir l'opposant principal entouré d'éminents membres de l'opposition. Le peuple sénégalais aspire à un projet politique inscrit dans une vision patriotique, soucieuse des intérêts stratégiques et économiques du pays.



L'espoir d'un Sénégal meilleur survivra et se concrétisera, avec ou sans la volonté de la classe dirigeante.

Paix sur le Sénégal. Et vive son peuple !



Ousmane Ciss - auteur du roman : « Les derniers des lâches - Rwanda le tournant »