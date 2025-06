Le Secrétaire d'État Marco Rubio commente les frappes israéliennes contre l'Iran

Le Secrétaire d'État Marco Rubio a publié une déclaration ce jeudi 12 juin 2025, confirmant qu'Israël a mené une action unilatérale contre l'Iran.



Dans sa déclaration, le Secrétaire Rubio a précisé que les États-Unis ne sont pas impliqués dans ces frappes et que leur priorité absolue est la protection des forces américaines dans la région.



"Ce soir, Israël a mené une action unilatérale contre l'Iran. Nous ne sommes pas impliqués dans les frappes contre l'Iran et notre priorité absolue est de protéger les forces américaines dans la région," a déclaré le Secrétaire d'État Rubio.



Il a également ajouté qu'Israël avait informé les États-Unis que cette action était considérée comme nécessaire pour leur autodéfense.



Le Secrétaire Rubio a souligné que "le Président Trump et l'Administration ont pris toutes les mesures nécessaires pour protéger nos forces et restent en contact étroit avec nos partenaires régionaux."



Il a conclu sa déclaration par un avertissement clair à l'Iran : "Que les choses soient claires : l'Iran ne doit pas cibler les intérêts ou le personnel des États-Unis."