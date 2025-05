Le Qatar n’aurait pas voulu offrir un jet à Trump, mais le lui vendre

En 2018, les États-Unis ont signé un contrat de 3,5 milliards d’euros avec l’américain Boeing pour construire deux nouveaux avions qui pourraient servir d’Air Force One, mais le projet a été retardé. Ils seraient prêts au plus tôt en 2027, alors qu’ils étaient originellement prévus pour 2024. Leur livraison pourrait même se produire après le second mandat de Trump. Or ce dernier voudrait une solution rapide.



Trump cherche nouveau jet désespérément

Steven Witkoff, l’envoyé de Trump au Moyen-Orient et proche du Qatar, a organisé un vol vers la Floride à la mi-février afin que le président puisse l’inspecter. Ce fut le coup de foudre. Un coup de peinture, quelques améliorations rapides et il pourrait être prêt à voler d’ici un an. C’est du moins ce que pensait son équipe.



Depuis, les discussions ont changé de nature. Désormais, la Maison-Blanche voudrait mettre la main sur l’avion, non pas via à une vente mais sous la forme d’un don d’un gouvernement à un autre, selon le New York Times. D’après des sources de la Maison-Blanche, c’est le Qatar qui en aurait eu l’idée, ou du moins aurait été amené à proposer cette idée. Des affirmations que Doha ne confirme pas officiellement. Néanmoins, des sources gouvernementales qataries notent que l’hypothèse de base était que l’avion devait bel et bien être vendu et non offert.



Cacophonie