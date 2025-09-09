Le Qatar affirme que des frappes israéliennes ont visé les domiciles de dirigeants du Hamas, condamne une attaque "lâche"

Le Qatar a affirmé mardi que des frappes israéliennes avaient visé les domiciles de dirigeants du mouvement islamiste palestinien Hamas à Doha, qualifiant cette attaque de "lâche".



"L'Etat du Qatar condamne fermement l'attaque lâche menée par Israël qui a visé des immeubles résidentiels abritant plusieurs membres du bureau politique du Hamas", a écrit le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qatari, Majed al-Ansari sur X.