Le Procureur s’explique : « Le dossier n’a pas été juste déclenché parce que le nom de Aliou Sall a été cité »

Le procureur de la République Serigne Bassirou Guèye a balayé d’un revers de main les supputations nées de la célérité qu’a mis la justice depuis le déclenchement de l’affaire Aliou Sall, juste parce que le nom du frère du Chef de l’État a été cité. Il a précisé ne s’être pas auto saisi et que d’ailleurs le dossier n’a pas été juste déclenché parce que le nom de Aliou Sall a été cité.



« Quand cela va vite, on dit que cela va vite parce que c’est Khalifa Sall, et quand cela va lentement on dit que c’est Aliou Sall. Ce qui est important pour nous, c’est le temps de la Justice. La mode au Sénégal maintenant c’est l’auto-saisine. Je ne me suis pas auto saisi dans ces trois cas. J’ai été saisi » a-t-il précisé.



Le procureur de rappeler dans cette affaire de pétrole, ne pas fermer l’enquête. « Nous l’ouvrons aux journalistes, aux hommes politiques et à toutes personnes qui voudront témoigner. Donc aujourd’hui on ne gèlera rien du tout, on n’épargnera personne. La garantie pour tout le monde, bien entendu ce sera moi... »