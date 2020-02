Le Premier ministre canadien à Dakar la semaine prochaine.

Après avoir déroulé le tapis rouge au président turc, Recep Tayyip Erdogan le 28 janvier dernier, le Sénégal accueillera un autre hôte de marque courant février. Le Premier ministre du Canada a annoncé ce samedi qu'il se se rendra du 6 au 14 février en Éthiopie, au Sénégal et en Allemagne.



En Éthiopie, il rencontrera le Premier ministre Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix 2019 et la présidente éthiopienne. Il a été aussi planifié des rencontres avec des hommes d'affaires à Addis Abeba, en marge du 33e sommet de l'Union africaine. Ensuite, Justin Trudeau fera cap sur Dakar pour s'entretenir avec son homologue sénégalais. Les échanges porteront sans doute sur la coopération et le renforcement des relations entre les deux pays.



"Dans un monde qui évolue rapidement, le Canada doit faire preuve de leadership sur la scène internationale et continuer de bâtir des ponts pour faire avancer les dossiers les plus importants pour les canadiens", a-t-il indiqué.



En Allemagne, dernière étape de sa tournée internationale, il participera à la conférence sur la Sécurité.