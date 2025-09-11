Le Patron de la DGSE à Dakar, après l'attaque de Diboli


Le Patron de la DGSE à Dakar, après l'attaque de Diboli
Quelques jours après l’attaque jihadiste de Diboli, le patron de la DGSE française, Nicolas Lerner, s’est discrètement rendu à Dakar début juillet, où il a rencontré son homologue sénégalais, le général El Hadji Daouda Niang, nommé à la tête du renseignement national après l’élection de Bassirou Diomaye Faye.
 
Le président sénégalais a lui-même eu un entretien confidentiel avec Lerner, en marge d’un déjeuner avec Emmanuel Macron à l’Élysée le 27 août. Ces échanges ont porté sur la sécurité au Sénégal, alors que Paris vient de restituer sa dernière base militaire à Dakar, après plus de soixante ans de présence.

Jeudi 11 Septembre 2025
