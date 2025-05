Le PAM alerte sur "l'aggravation de la faim" en Afrique de l'Ouest et centrale

Le Programme alimentaire mondial (PAM) "tire la sonnette d'alarme" sur "l'aggravation de la faim en Afrique de l'Ouest et centrale alors que les besoins atteignent des niveaux records", indique un communiqué publié vendredi.



Selon l'agence humanitaire des Nations unies, plus de 36 millions de personnes "peinent à satisfaire leurs besoins alimentaires". Un chiffre qui pourrait atteindre 52 millions de personnes cet été pendant la période de soudure, entre deux récoltes, "dont près de trois millions en situation d'urgence", selon le PAM.



"Les conflits persistants, les déplacements de population, la détérioration de la situation économique, ainsi que les conditions météorologiques extrêmes récurrentes en Afrique de l'Ouest et centrale, poussent des millions de personnes vers des niveaux d'urgence de la faim", indique le document.



L'agence des Nations unies avait évoqué fin mars une "crise sans précédent" due à la baisse de 40% de ses financements pour l'année 2025.



Outre l'arrêt des programmes d'aide sous l'égide de l'Agence américaine de développement (USAID) décidé par Donald Trump lors de son retour à la Maison Blanche, plusieurs pays occidentaux ont taillé dans leurs dépenses en la matière.



Le PAM a annoncé fin avril devoir réduire ses effectifs de 25 à 30% dans le monde.



"Cinq millions de personnes risquent d'être privées d'assistance alimentaire vitale si un financement urgent n'est pas reçu", alerte le PAM.



"Nous sommes à un moment décisif où des millions de vies sont en jeu", a déclaré Margot van der Velden, directrice régionale du PAM pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. "Sans financement immédiat, le PAM sera contraint de réduire davantage le nombre de personnes à nourrir et la taille des rations alimentaires à distribuer", a-t-elle relevé.