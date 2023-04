Le DG de Sapco Souleymane Ndiaye s'interroge sur l'état psychologue d'Idrissa Seck : "Il est affecté par..."

En marge d'un ndogou organisé hier par ses militants de Pikine, le Secrétaire Général de la S2D Souleymane Ndiaye, par ailleurs DG de la SAPCO, trouve "inadmissibles" les déclarations d'Idrissa Seck tenues lors de sa dernière conférence de presse.



Selon le DG de la SAPCO, "Idrissa Seck n'honore pas son rang de Président d'Institution en tenant ce type de déclaration". Souleymane Ndiaye s’interroge d’ailleurs sur "l'état psychologique"

d’Idrissa Seck : "Comment peut-on diriger une institution aussi stratégique que le Conseil Économique Social et Environnemental et tenir ce type de déclaration à la veille d'échéance électorale aussi importante que la présidentielle de 2024?".



Pour lui et ses partisans de la S2D, "Idrissa Seck qui a toujours bénéficié de la confiance du Chef de l'Etat depuis qu'il a rejoint la mouvance présidentielle doit être sincère dans sa collaboration avec le Président Macky Sall. Il doit être cohérent avec lui-même et retrouver sa sérénité qu'il semble avoir perdue depuis son histoire de Bakka et Makka ! Nous l’invitons à avoir un comportement digne d'un Président d'institution".



S'agissant de sa position sur les candidats à la prochaine présidentielle de 2024, "nous rappelons à Idrissa Seck qu'il ne lui revient pas de valider ou d’invalider les candidatures à la compétition électorale. Nos institutions ne fonctionnent pas selon le bon vouloir d'Idrissa Seck de voir Ousmane Sonko participer à la prochaine élection présidentielle. Les positions politiciennes d'Idrissa Seck ne sauraient affecter les décisions du Conseil Constitutionnel", tranche le Secrétaire général de S2D.



C’est d’ailleurs le lieu, ajoute-t-il, " d'inviter les partisans de Sonko qui avaient crié victoire lors du délibéré en première instance par notre justice de faire de même lorsque cette mère juridiction va rendre son verdict au procès en appel".



Souleymane Ndiaye de conclure : "Quant à la candidature de son Excellence le Président Macky Sall, nous estimons que la question juridique est déjà réglée depuis le référendum de 2016. Ainsi, au regard de son bilan élogieux dans tous les domaines d’activité, nous l'invitons vivement à se présenter à l’élection présidentielle de 2024 pour sauver la République et préserver les acquis réalisés par notre économie pendant ces 12 années de progrès".