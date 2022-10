Le CHEDS a un nouveau directeur : le général de brigade Jean Diémé succède au général de brigade Mbaye Cissé

Le centre des hautes études de défense et de sécurité (CHEDS), établissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle de l’état-major particulier de la présidence à un nouveau directeur. En effet, le général de brigade Jean Diémé, précédemment chef du centre de prospective des armées, est nommé directeur général du centre des hautes études de défense et de sécurité, en remplacement du général de brigade Mbaye Cissé. Le décret de nomination qui nous a été prévenu informe que le général Mbaye Cissé, est nommé chef de l'état-major particulier du président de la république, en remplacement du général de division aérienne joseph Mamadou Diop appelé à d'autres fonctions.

Cet établissement public à caractère administratif, doit satisfaire les besoins de l’Etat en expertise sur des questions d’ordre stratégique liées à la protection des individus et des biens, à la politique étrangère, à la science, à la technologie et aux phénomènes économiques et sociaux.