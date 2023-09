Lat Diop quitte la Lonase pour le gouvernement

Lat Diop va entrer dans le gouvernement. Selon des informations de Dakaractu sa nomination prochaine dans le gouvernement n’est plus qu’une question d’heure.



Le choix du Premier ministre Amadou Ba comme candidat de la majorité présidentielle induit un certain nombre de changements. Les lignes ont bougé après l’éviction de Mame Boye Diao de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), mais aussi avec la démission de Aly Ngouille Ndiaye de son poste de ministre.



Jusque-là Directeur général de la Lonase, Lat Diop va hériter d’un strapontin d’un autre niveau. Il sera promu ministre dans les heures qui viennent.



Son départ de la Lonase, désormais sous les ordres de Doura Baldé, est une promotion est non un limogeage. Son soutien constant et assumé à Amadou Ba, bien avant d’ailleurs que le choix ne soit porté sur le Premier ministre, lui vaut aujourd’hui de migrer dans une station bien plus huppée.



Lat Diop est un administrateur civil qui a longtemps servi au ministère des finances avant d’hé»riter de la direction de la Lonase qu’il quitte aujourd’hui la tête haute.