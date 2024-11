Lancement du programme Kurèel : Sonatel renforce son engagement en faveur des jeunes, de la sécurité routière et de l'inclusion numérique

Le Développement des Compétences avec des Formations sur l’usage des outils digitaux et l’appropriation des solutions de paiement électronique (Wéli avec Orange Money)

Une offre téléphonique sur mesure pour garantir l’efficacité et la continuité d’activité. (Maitrise de leur budget, localisation facilitée, interactions sur le meilleur réseau 4G/5G)

Une sensibilisation et un accompagnement dans le domaine de la sécurité routière avec la distribution d’un kit équipement : gilets fluorescents, casques, écouteurs…

Le Programme Kurèel a été codéveloppé avec les acteurs du Secteur de la Livraison. C’est le fruit de plusieurs mois de réflexion et de consultations. En effet, les jeunes, force première de ce secteur font face à d’énormes défis au quotidien et nécessitent un appui réel.A travers ce programme, Orange affirme son engagement auprès des acteurs pour leur permettre d’exercer cette activité en toute sérénité et avec davantage de sécurité.Pour formaliser et structurer cet engagement, nous avons signé un partenariat avec l'Association des Livreurs du Sénégal (ADLS). Le Programme sera également ouvert à toute autre association réunissant des acteurs du secteur.Le Programme Kurèel propose des formations, du coaching et un accès aux équipements de sécurité routière pour les usagers de deux roues. Il inclut également des forfaits téléphoniques sur mesure pour garantir une connectivité continue, ainsi qu'un plan d'acquisition de terminaux mobiles.Le Programme Kurèel repose sur trois piliers essentiels :Orange Money également accompagnera fortement les acteurs en leur facilitant la gestion de leurs fonds, l’acquisition de prêts d’équipements, la souscription à des polices d’assurance, etc.En outre, Sonatel est déterminée à soutenir l'État dans sa politique de sécurité routière pour tous les usagers, en particulier les conducteurs de véhicules avec deux-roues. Le Programme Kurèel s’inscrira avec un engagement total dans le cadre défini par les autorités compétentes du secteur.