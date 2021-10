Lancement du livre "Oser pour Tambacounda, 25 propositions pour une ambition" : "Nous avons voulu à travers cette démarche, rompre avec la politique du 100% oral" (Mamadou Kassé, APR)

Dès son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État Macky Sall, a initié une réforme en profondeur de la gouvernance territoriale. Ainsi naîtra le 3e acte d'une longue et riche culture de la décentralisation. Un pas de plus est-on tenté de dire. L'objectif est simple : "développer le Sénégal à partir des territoires". À cet effet, plus de pouvoir et de possibilités sont entre les mains des élus territoriaux, à charge pour eux de porter le développement de leurs terroirs. Mais dans la mise en œuvre de cette ambitieuse réforme, force est de constater que c'est toujours l'État central, qui porte à plus de 95% les investissements faits dans les communes. En effet, ce sont surtout, les projets et programmes de l'État qui sont mis en œuvre dans les collectivités territoriales.

Au soir du 23 janvier 2022, de nouveaux hommes et de femmes seront portés à la tête de nos communes, nos villes et nos départements. Mais d'ici là, c'est la course aux investitures qui agite le landerneau politique et la tension est vive dans presque toutes les localités du pays.