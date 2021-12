Lancement de la caravane du HCDS à Fatick : Des séances de renforcement de capacités en dialogue social offertes aux partenaires sociaux.

La présidente du Haut Conseil du Dialogue Social, Innocence Ntap Ndiaye, a présidé à Fatick, la cérémonie de lancement de la caravane de renforcement de capacités aux partenaires sociaux en dialogue social.



L'objectif étant de se familiariser avec le Plan national de Renforcement du Dialogue Social et de se l'approprier en vue de renforcer les acquis et les avantages comparatifs du Sénégal en matière de promotion du dialogue social, d'approfondissement de la démocratie sociale et d'amélioration des relations professionnelles.



Selon Innocence Ntap Ndiaye, ces séances permettront de contribuer à l'approfondissement de la culture du dialogue social et à la rénovation des cadres conventionnels de relations professionnelles.



En marge de cette rencontre, la présidente du HCDS a effectué une visite auprès des autorités religieuses et coutumières de la région de Fatick...