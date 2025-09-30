Lancement de PI-SPI : Le ministre des finances annonce l’intégration effective du Trésor Public à la plateforme

Le ministre des finances et du budget, Cheikh Diba a pris part ce matin, en tant que représentant du Président du Conseil des Ministres de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine, à la cérémonie de lancement de la Plateforme Interopérable du Système de Paiement Instantané, PI-SPI.







Lors de son allocution, le ministre des Finances a indiqué qu’à travers cette nouvelle initiative de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), l'interopérabilité sera un puissant facteur de développement des paiements monétaires, de l'inclusion financière et de l'intégration économique régionale. « Avec cet outil, tous les acteurs économiques vont interagir sans entraves aux transactions. Aussi, l'interopérabilité contribuera à renforcer le développement des instruments de paiement numériques et à promouvoir l'accès de la population aux services financiers, notamment dans le contexte de notre Union économique et monétaire, qui compte près de 150 millions de citoyens, dont un grand nombre vivent en milieu rural. À cet égard, poursuit le ministre, le choix stratégique opéré par le BCEAO en faveur des services aux particuliers contribuera à l'adoption massive de la monnaie électronique et à la réduction de la dépendance aux espèces.







Selon Cheikh Diba, ce modèle offre aux institutions financières et aux acteurs de l'écosystème des paiements de réelles perspectives, avec le développement de la base financière, la réduction des frais d'exploitation, notamment liés à la gestion des espèces, ainsi que de grandes opportunités d'innovation.















Un impact réel sur le financement dans le secteur agricole







Le ministre des finances et du budget a insisté , devant les acteurs du secteur bancaire et d’institutions financières, sur le financement de nos projets, notamment ceux du secteur agricole, ainsi que ceux des petites et moyennes entreprises. Ceux-ci, estime le ministre, « constituent le moteur de développement socio-économique. » C'est pourquoi les réalisations de la plateforme PI devraient faciliter le déploiement de la monnaie numérique au sein du secteur privé, et en particulier auprès des petites et moyennes entreprises.







Tout cela est dû à l'ampleur des progrès et à la sensibilité des secteurs public et privé. Grâce à la plateforme, le paiement des impôts, des transferts et des droits sera plus simple, plus rapide et moins coûteux pour les contribuables. De plus, les opérations numériques continueront d'accroître la sérénité, la traçabilité et la transparence des opérations publiques, minimisant ainsi les risques de fraude et d'évasion fiscale, et renforçant la confiance entre les États, les opérateurs économiques et les partenaires financiers. Grâce à Pi, « tous les paiements et transferts, y compris les petits montants, seront enregistrés pièce par pièce, avec un impact direct sur le compte du Trésor. Cela réduira la fluctuation des flux, renforcera la traçabilité, accélérera les délais et offrira une vue globale, en temps réel, des positions et des mouvements », explique Cheikh Diba considérant la plateforme de Systèmes de Paiement Interopérables (PSI) comme l'approche d'une « vision commune, celle d'un écosystème financier plus inclusif, plus dynamique et plus réactif aux besoins des populations du monde. »















Le Trésor public s’engage dans la dynamique







Par ailleurs, la plateforme, au niveau des Trésors Publics des Etats membres de l’Union, il existe une possible l’interopérabilité des services financiers numériques. PI-SPI devrait ainsi permettre d’améliorer et d’optimiser sensiblement la collecte des recettes publiques.



Grâce à la Plateforme le paiement des impôts, taxes, redevances et droits de douane sera plus simple, plus rapide et moins coûteux pour les contribuables considère le ministre des finances qui se lance déjà dans la dynamique. « Pour ma part, j’ai instruit mes services à prendre toutes les dispositions pour l’intégration effective du Trésor Public à la plateforme PI », a-t-il annoncé.

