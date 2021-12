Lancement caravane du HCDS à Thiès : Innocence Ntap Ndiaye réussit deux importantes médiations et magnifie l'oreille attentive des acteurs sociaux

À travers cette caravane, il s'agira entre autres, de travailler en étroite collaboration avec les partenaires sociaux au niveau régional, mais également de se familiariser avec le Plan national de renforcement du dialogue social et de se l’approprier. Lequel plan a pour objectif de renforcer les acquis et les avantages comparatifs du Sénégal en matière de promotion du dialogue social, d’approfondissement de la démocratie sociale et d’amélioration des relations professionnelles. Innocence Ntap Ndiaye en veut pour preuve les importantes médiations qui ont permis de désamorcer la crise des travailleurs de Dangote Cement Senegal et la récente grève des travailleurs du transport.

En effet, les piliers du travail décent prônés par l’Organisation internationale du travail (Oit) avec la promotion du dialogue social, les droits et obligations des parties au contrat de travail, les missions et attributions des délégués du personnel ainsi que la protection légale de leur mandat ne seront pas en reste. Cette tournée dans les régions de Thiès, Diourbel, Fatick, Ziguinchor, Kolda et Sédhiou devra à terme, permettre aux différents collaborateurs et acteurs sociaux de s'approprier les outils et mécanismes du dialogue pour consolider le climat social national dans tous les secteurs d'activités.

Au terme de ces deux jours de conclave avec les acteurs sociaux, la délégation a procédé à une tournée auprès du clergé du diocèse de Thiès pour s'entretenir avec Monseigneur André Guèye avant de se rendre dans certains foyers religieux pour solliciter des prières dans l'accomplissement de leurs activités pour la stabilité du climat social.