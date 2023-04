Lamb / Bargny : Quench rassure ses supporters et promet de vaincre Lac Rose

L’adversaire de Lac Rose (Écurie Fass Ndakaaru) après quatre ans sans combat dans l’arène signe enfin son retour.



Dakaractu a rendu visite ce samedi à l’adversaire de Lac Rose, à son domicile à Bargny. Cependant, Quench qui mesure bien les enjeux de ce combat, pense bien être à la hauteur pour terrasser ce dernier, car assure-t-il toujours, « ce combat c’est un examen et je dois le réussir! »





Le lutteur de Bargny, semble très confiant, car selon lui, il a beaucoup travaillé : « même pendant ce mois de Ramadan je dors peu et me consacre le plus aux entraînements... »