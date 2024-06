Lamb - Ama Baldé dément les rumeurs de blessure : Message d'apaisement pour les amateurs

Ama Baldé a dissipé toute incertitude quant à sa condition physique lors de l'open press qu'il a tenu aujourd'hui au stade Alassane Djigo de Pikine, en compagnie des lutteurs Eumeu Sène et Boy Niang 2. Face aux rumeurs concernant une possible blessure, le lutteur a fermement nié ces allégations et a rassuré ses supporters quant à sa grande forme pour son combat contre Gris Bordeaux.

Lors de cet événement médiatique très attendu, Ama Baldé a affirmé se sentir « super bien » et prêt à affronter Gris Bordeaux. « Je suis en pleine forme physique et mentale. Rien ne pourra m'empêcher de donner le meilleur de moi-même le 30 juin », a-t-il déclaré, suscitant ainsi l'enthousiasme parmi ses partisans.