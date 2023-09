Lac Rose : une balade à moto quad a coûté la vie à une jeune fille de 20 ans

Adama Hawa Diallo, âgée de 20 ans et employée dans une station-service de Rufisque croyait dompter la moto quad qu’elle avait louée pour faire une randonnée le long de la plage jouxtant le Lac Rose. Mais cette balade va virer au drame.

Selon le quotidien Libération, l’accident s’est déroulé dans la journée du 27 septembre lorsque la jeune Adama Hawa Diallo qui faisait une balade en quad a brusquement perdu le contrôle de l’engin, provoquant la chute de cette dernière. Aussitôt, son ami qui filmait avec son téléphone et le moniteur ont tenté de la secourir, mais celle-ci est restée inerte, car la moto quad lui avait occasionné une blessure fatale à la tête.



En conséquence, le moniteur Mamadou Faye a été arrêté par les gendarmes de la Brigade de Niague pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui...