« La question du député Thierno Alassane Sall est simple. Elle appelle une réponse simple » (Thierno Bocoum)

Suite à la sortie de Thierno Alassane Sall sur l’affaire ASER-AEE POWER EPC, son ancien camarade de parti, Thierno Bocoum, a apporté son soutien. Il demande, lui aussi, des explications, résumant la question en une seule phrase : « Où sont passés nos 37 milliards ? ».



Selon le président du mouvement AGIR LES LEADERS, cette question est simple et mérite une réponse claire.