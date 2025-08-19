« La question du député Thierno Alassane Sall est simple. Elle appelle une réponse simple » (Thierno Bocoum)

Suite à la sortie de Thierno Alassane Sall sur l’affaire ASER-AEE POWER EPC, son ancien camarade de parti, Thierno Bocoum, a apporté son soutien. Il demande, lui aussi, des explications, résumant la question en une seule phrase : « Où sont passés nos 37 milliards ? ».
Selon le président du mouvement AGIR LES LEADERS, cette question est simple et mérite une réponse claire.
Selon le président du mouvement AGIR LES LEADERS, cette question est simple et mérite une réponse claire.
Autres articles
-
Élections à la ville de Dakar : le mouvement de Barthélémy Dias dénonce « une violation flagrante de la légalité républicaine »
-
Thierno Alassane Sall : « Ils font tout pour me dévier de mon objectif, mais je suis imperturbable »
-
Crd préparatoire de la 146e édition du gamou de Thiénaba : Les attentes de la cité de Mame Ahmadou Amary Ndack Seck
-
Financement de la santé et souveraineté sanitaire : l’Association des journalistes en Santé (AJSPD) ouvre le débat sur les enjeux du système de santé au Sénégal
-
Thiès - Non paiement de leurs pensions de retraite : les cheminots retraités très remontés, déplorent le silence des autorités