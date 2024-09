La douane et Khadim Ba à couteaux tirés : Une affaire à 215 milliards, les avocats du PDG de Locafrique crient au scandale 

Khadim Ba a passé hier la nuit à la brigade de gendarmerie de la Foire. Peu avant, l’homme d’affaires a été entendu par la Douane puis placé en garde à vue pour infraction douanière se rapportant à la réglementation des changes. La Douane lui réclame ainsi la rondelette somme de 215 milliards de FCFA, selon les informations de Libération. Un délit que conteste Khadim Ba, car selon ses conseils, l’enquête concernerait la société Dermond oil & gas Africa. Or, disent-ils, Khadim Ba « n’est ni le représentant légal de la société Dermond Oil & Gas Africa, ni son directeur général ou son président du conseil d’administration ».



Plus décisivement, indiquent les avocats, « monsieur Khadim Ba, d'une part, n'est pas importateur de produits pétroliers » et « en l'occurrence, c'est la Société africaine de raffinage dite Sar l'importateur et juridiquement dans le cordon douanier, d'autre part, il est totalement étranger à une quelconque infraction douanière se rapportant à la réglementation des changes ».

Khadim Ba a été convoqué une première fois le 19 septembre 2024 et une deuxième fois le 24 septembre 2024 avant d’être cueilli hier, vers midi. Ses avocats évoquent une nullité de la procédure, car, selon eux, Khadim Ba a demandé en vain à être assisté par ses conseils. « Monsieur Khadim Ba a subi toutes ces violations alors, surtout, qu'il n'a rien à se reprocher, mais encore et surtout, qu'aucune disposition communautaire, légale, réglementaire ne fait peser sur lui une obligation de rapatriement de devises étrangères », d'après les avocats.



En signant le PV de la Douane, Khadim Ba a indiqué : « Mon droit à me faire assister par mes avocats a été violé ainsi que mon droit à organiser ma défense. » Je conteste toutes les infractions et le déroulement de cette enquête. J’ai le droit fondamental d’organiser ma défense contre vos accusations, a-t-il écrit.