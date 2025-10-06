La démission de Macron serait "sage", la dissolution "absolument incontournable" (Le Pen)

La cheffe de dossier du Rassemblement national Marine Le Pen a souligné lundi qu'une démission d'Emmanuel Macron serait une décision "sage", mais a surtout appelé le chef de l'État à une dissolution qu'elle juge "absolument incontournable".
"Je n'ai pas à l'appeler à le faire. S'il prend la décision de le faire je pense que ce serait une décision, là encore, sage. Ce qui est sûr c'est (que) la dissolution (de l'Assemblée nationale), elle, est absolument incontournable", a insisté la patronne du parti d'extrême droite après la démission spectaculaire de Sébastien Lecornu, moins d'un jour après la constitution de son gouvernement.
