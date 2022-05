La Cojer de Dakar accuse le maire de la ville de Dakar d'un détournement de 4 milliards.

"Nous sommes prêts à faire face et ne laisserons pas faire!" Une telle mise en garde ne pouvait être plus explicite pour répondre au maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias.



En conférence de presse, ce samedi 07 mai 2022, la Convergence des jeunesses Républicaines de Dakar (Cojer) a servi une réplique salée au maire de Dakar Barthélémy Dias suite à sa conférence de presse du 5 mai passé.



Ousmane Ndiaye et ses camarades ont rendu, coup pour coup, les offensives du maire de Dakar. Selon eux, le maire de Dakar a utilisé tous les "arguments irresponsables, fallacieux et honteux", pour défier l'État du Sénégal.



Le coordonnateur de la Cojer de Dakar, Ousmane Ndiaye, dira que le sieur Dias ne cesse de poser des actes qui n'ont "aucune connivence" avec la charte républicaine. "Connu comme étant un homme politique sans background intellectuel, le maire a raté le train de l'histoire en boycottant le forum mondial de l'eau sous un prétexte bidon et injustifié (...) son refus catégorique de se conformer à la décision de l'arrêt de la Cour d'appel de Dakar pour la recomposition du bureau municipal pour non respect de la parité nous en dit long sur les véritables intentions de ce monsieur."



Ainsi ajoute-t-il, "les décisions du Maire concernant les recrutements non conformes à la réglementation, un virement de crédit nébuleux à hauteur de 2.300.000.000 FCFA, sa promptitude à réaménager le budget initial, nous rendent trop sceptique. Des virements à hauteur de 1.500.000.000 FCFA plus une augmentation de la rubrique de la participation diverse et des dépenses diverses 300.000.000 FCFA. Devant ces tentatives de détournement qui n'ont aucun mobile autre que préparer la campagne électorale des prochaines législatives, doivent interpeller le préfet de Dakar sur ces actes nébuleux..."