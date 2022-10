LUTTE CONTRE LES CANCERS / OCTOBRE ROSE : le ministère de l’intérieur s’engage dans la sensibilisation contre les cancers féminins

Lutter contre les cancers en informant, en dialoguant et en mobilisant, c’est l’objectif de la campagne annuelle « Octobre Rose ». En effet, dans le cadre de la lutte contre les Cancers, le ministère de l’intérieur en collaboration avec l’Association Sénégalaise de lutte contre le cancer du sein, ONU FEMMES, LISCA, ONG SOUTOUROU a organisé un atelier de sensibilisation sur les cancers du sein, du col de l’utérus ce vendredi 28 octobre 2022, à l'intention des femmes dudit ministère, pour les informer et sensibiliser sur l’importance du dépistage précoce et du suivi médical contre ces maladies.

Dans le monde, selon l’OMS, le cancer est responsable de 13% de décès et a tué plus que le sida, la tuberculose, et le paludisme réunis...