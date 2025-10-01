LONASE lance la promo CAN 2025 et offre à ses parieurs l’opportunité de vivre la compétition au Maroc

La Loterie nationale sénégalaise (LONASE) a procédé ce mercredi 1er octobre au lancement officiel de sa promotion spéciale CAN 2025, un dispositif qui permettra à plusieurs parieurs et vendeurs de vivre la Coupe d’Afrique des Nations aux côtés des Lions du Sénégal.
Lors de la cérémonie, le directeur général de la LONASE, Toussaint Manga, a rappelé l’engagement constant de son institution dans le soutien au sport sénégalais et à l’équipe nationale. « Il est de coutume que, chaque fois que nos braves Lions se qualifient dans un tournoi international, la Lonase donne à ses parieurs et à ses vendeurs la possibilité d’aller assister à la compétition et de supporter nos chers Lions », a-t-il déclaré.
Le DG a également adressé ses félicitations au 12e Gaindé, présent à l’événement, saluant leur rôle central dans le soutien indéfectible aux Lions de la Téranga. « Nous marquons notre disponibilité à les accompagner dans leur mission et les encourageons à continuer de supporter nos braves Gaindés », a-t-il ajouté.
M. Manga a tenu à exprimer sa gratitude envers les acteurs de la chaîne de valeur de la Lonase : « Si aujourd’hui la Lonase arrive à réaliser de grandes choses, c’est grâce à nos parieurs et à nos vendeurs. Cette promo est pour nous un moment de dire merci à ces partenaires essentiels. »
Il a par ailleurs invité les parieurs à continuer de tenter leur chance dans les différents produits de la LONASE, notamment le PMU, le loto et la plateforme digitale LONASEBET.
Enfin, le patron de la LONASE a félicité la direction de la Communication et du Marketing pour la réussite de l’organisation, souhaitant « bon vent à cette belle promotion CAN 2025 ».
Avec ce lancement, la LONASE confirme son rôle de partenaire privilégié du sport sénégalais et réaffirme sa proximité avec ses clients et collaborateurs.
