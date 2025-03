LE MENSONGE PAR OMISSION : UNE DES COMPOSANTES DU MENSONGE SYSTÉMIQUE !PAR YOUSSOU DIALLO

Je n’ai pas besoin de faire de grands développements pour démontrer l’ampleur du mensonge par omission, l’une des composantes du mensonge systématique contenu dans ce communiqué ou texte non signé concernant la campagne de commercialisation de 2025 comparée à celle de 2024.

Le mensonge se manifeste généralement de deux manières : soit en cherchant à transformer toute la vérité, soit en omettant une partie de la vérité. Transformer toute la vérité équivaut à de la falsification, tandis que ne pas dire toute la vérité, c’est mentir par omission.

En ce qui concerne le cas des graines exportées en 2024, il s’agit clairement d’un mensonge par omission.

Exportations de 2024 :

Il est nécessaire de multiplier la collecte des exportateurs, exprimée en graines décortiquées, par un coefficient de 2 (deux) pour obtenir l’équivalent en graines en coque. On compare ainsi les graines en coque avec d’autres graines en coque, ou bien les graines décortiquées avec d’autres graines décortiquées, en utilisant un coefficient de transformation. Pour faire simple, il faut ajouter des fractions ayant des dénominateurs différents et les réduire au même dénominateur.

Pour les exportations de 2024, il convient donc de multiplier 79 272,170 tonnes de graines décortiquées par deux, afin d’obtenir l’équivalent en graines en coque, ce qui donne un total de 158 544,340 tonnes.

Ainsi, le total des graines collectées au 6 mars 2024 était de :

• 174 165,744 tonnes + 79 272,170 tonnes = 253 338,084 tonnes.

Ce total est largement supérieur aux 190 955,498 tonnes annoncées pour la même période en 2025 !

En tant qu’acteur en 2024 et témoin en 2025, je me devais, pour la vérité, de rétablir les faits et chiffres qui sont malheureusement, pour certains, têtus !

Dakar, le 6 mars 2025

Youssou Diallo

Ancien PCA de Sonacos SA

Président du Club Sénégal Émergent