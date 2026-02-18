Grève de 72h dans les universités publiques : Le Recteur de l’UIDT met en garde les étudiants

Des perturbations dans la tenue des enseignements ont été observées ce mardi 17 février 2026 à travers les collèges et lycées du Sénégal. Le Rectorat de l’Université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT) impute ces dysfonctionnements au mot d’ordre de grève de 72 heures lancé par les amicales d’étudiants des universités publiques.







En réaction, le Recteur, Professeur Mamadou Babacar NDIAYE, a publié une note de service pour alerter la communauté universitaire sur les conséquences potentielles de cette démarche. Il avertit que tout étudiant associé à des actions de délogement d’élèves sera traduit en conseil de discipline et exposé à des sanctions appropriées.







Le Recteur appelle l’ensemble des acteurs concernés au sens de la responsabilité et à la maturité, afin d’éviter toute situation fâcheuse.

