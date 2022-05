LANCEMENT / Les « 72 H des Pôles Emploi et Entrepreneuriat des Jeunes et des Femmes » font carton plein !

Dans le cadre du Programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socio-économique des jeunes, appelé « Xeyu ndaw yi », mis en place par le chef de l’État, Son Excellence Macky Sall, le Ministre de l’Emploi, de la Formation Professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, Dame Diop a su, avec des structures étatiques comme l’ANPEJ, le PF2E, la DER, le 3FPT, l’ONFP, l’APIX, et l’ADIE, mais aussi la Convention nationale État-employeurs, aller à la rencontre des jeunes, pour leur permettre de s’inscrire et de trouver du travail, pour leur offrir des opportunités de formation, leur proposer des pistes d’orientation, des financements de leurs activités et des contrats de travail.

Des milliers de jeunes filles, garçons, des femmes organisées en GIE, ont parcouru les stands ouverts pour ces « 72 heures des Pôles Emploi », et dans une grande discipline se sont confrontés aux professionnels de la Formation professionnelle et de l’emploi, pour saisir toutes les opportunités d’employabilité offertes par ce programme cher au président Macky Sall, dénommé « Xeyu Ndaw yi ».

Le bilan est prometteur pour l’avenir et démontre l’efficacité de cette méthode engagée par le Ministre Dame Diop, ses équipes et ses partenaires. C’est ainsi que 112 financements ont été octroyés par la DER, 251 formations aux CPS, Contrats Professionnels de Spécialisation, ont été accordées.

Ces « 72 heures des Pôles Emploi » lancées à Pikine, sous la supervision efficiente du Préfet de Pikine, qui ont permis en outre, à 50 jeunes d’être recrutés par l’AGETIP après leur formation en pavage, ont aussi abouti à la signature de 24 contrats d'apprentissage par le PF2E, et à l’octroi de 102 CDD par la Convention Nationale État -Employeurs.

Les femmes du département de Pikine n’ont pas été en reste. 12 GIE de femmes ont été financés par le 3FPT, 200 bons ont été octroyés à des GIE de femmes et 22 Formations aux Contrats Professionnels de Spécialisation leur ont été proposées.



Pour favoriser l’employabilité des jeunes, 640 bons de formation en permis de conduire ont été distribués par le 3FPT, et 252 jeunes seront formés à la sécurité routière par l’ONFP.

Tel est le bilan élogieux des 72 heures du pôle emploi de Pikine. La prochaine étape de ce déploiement des forces pour l’emploi des jeunes au Sénégal, sera accueillie dans 2 semaines par le département de Keur Massar, avant de se poser régulièrement dans les 46 autres départements. Avec le même enthousiasme de Dame Diop et de ses équipes, pour le plus grand bien de notre jeunesse...