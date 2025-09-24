L’ex-président du Malawi Peter Mutharika revient au pouvoir à 85 ans


L’ex-président du Malawi Peter Mutharika revient au pouvoir à 85 ans
L’ex-président Peter Mutharika, 85 ans, revient au pouvoir au Malawi, pays pauvre d'Afrique australe plongé dans une grave crise économique, en remportant la présidentielle dès le premier tour avec près de 57% des votes.

La commission électorale a annoncé mercredi soir qu'il avait obtenu 56,8% des suffrages, loin devant son principal adversaire et président sortant Lazarus Chakwera, qui a recueilli 33% des voix. Ce dernier avait un peu plus tôt dans la journée reconnu publiquement sa défaite. Les autres candidats se partagent les suffrages restants.

Avant même l'officialisation de sa victoire par l'autorité électorale, des partisans de M. Mutharika et de son Parti démocrate-progressiste (DPP) étaient descendus dans la rue pour manifester leur joie.

Peter Mutharika, président de 2014 à 2020, a fait campagne en promettant un "retour à un leadership éprouvé", tout en critiquant la gestion par M. Chakwera, 70 ans, ancien pasteur et chef du Parti du Congrès du Malawi (MCP), d’une économie malmenée durant son mandat, période où le Malawi a aussi subi sécheresse et cyclones.

M. Chakwera, au charisme reconnu, est arrivé au pouvoir lors du scrutin de 2020, qui a mis fin au premier mandat de M. Mutharika, juriste constitutionnaliste réservé ayant passé des décennies hors du Malawi, notamment comme professeur de droit à Washington.

Sous son mandat, dans ce pays dépendant de l’agriculture, le coût de la vie a bondi, l’inflation atteignant 33 %, et les prix du maïs, aliment de base, ainsi que des engrais se sont envolés.

Il n’a pas non plus tenu ses promesses de créer un million d’emplois et de lutter contre la corruption dans ce pays de 21 millions d’habitants, dont plus de 70 % vivent dans la pauvreté, selon le référentiel de la Banque mondiale.

Dès l’arrivée des premiers résultats des bureaux de vote la semaine dernière, des décomptes non officiels relayés par les médias locaux ont montré que Mutharika, surnommé "father" par ses partisans, disposait d’une large avance, peut-être au-delà du seuil de plus de 50% requis pour éviter un second tour.

Parmi les centaines de sympathisants du parti qui ont fêté le retour de Mutharika dans la capitale Lilongwe, Mary Duncan a déclaré : "Nous espérons que “father” apportera la sécurité alimentaire, que le prix des engrais baissera et que les salaires des fonctionnaires seront revalorisés."

Le MCP, le plus ancien parti politique du Malawi, a affirmé détenir des preuves d’irrégularités lors du vote, notamment des décomptes qui ne concordaient pas et des allégations de bourrage d’urnes.

"Les anomalies ne signifient pas nécessairement que le résultat électoral donnant le professeur Mutharika vainqueur ne soit pas crédible ou ne reflète pas la volonté du peuple", a ajouté M. Chakwera déclaré lors de son allocution.

- "sauver le pays" -

Selon des analystes, les électeurs qui ont soutenu M. Mutharika ont été influencés par l’état relativement meilleur de l’économie durant son mandat de 2014 à 2020, période où il avait réuni une solide équipe économique et ramené l’inflation à un chiffre, même si son mandat a aussi été entaché par des accusations de corruption, des pénuries alimentaires et une dette publique croissante.

Pendant la campagne, il a promis la croissance et la fin d’une pénurie de devises qui a restreint les importations de carburant et d’engrais, déclarant : "Je veux sauver ce pays."

"Les Malawites aspirent à un meilleur passé", a déclaré Mavuto Bamusi, analyste politique à la Malawi Political Science Association.

M. Chakwera "a été un très bon chef de l’opposition et je pense que l’on s’attendait à ce que cela fasse de lui un président compétent et efficace", a déclaré à l’AFP Boniface Dulani, professeur de sciences politiques.

"Mais malheureusement, si vous regardez l’économie, elle s’est effondrée. Beaucoup de choses qu’ils avaient promis de faire n’ont pas été réalisées", a-t-il ajouté.
Autres articles
Mercredi 24 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Attaque contre un centre de rétention pour migrants au Texas: deux détenus tués, un blessé (ministère)

Attaque contre un centre de rétention pour migrants au Texas: deux détenus tués, un blessé (ministère) - 24/09/2025

Bissau: la coalition d'opposition exclue des législatives

Bissau: la coalition d'opposition exclue des législatives - 24/09/2025

Flottille pour Gaza: l'Espagne annonce à son tour l'envoi d'un navire pour d'éventuels secours

Flottille pour Gaza: l'Espagne annonce à son tour l'envoi d'un navire pour d'éventuels secours - 24/09/2025

À l'ONU, le nouveau président syrien appelle à la fin des attaques d'Israël

À l'ONU, le nouveau président syrien appelle à la fin des attaques d'Israël - 24/09/2025

“Il est furieux contre Poutine”: pourquoi Trump a fait un virage à 180° sur la guerre en Ukraine

“Il est furieux contre Poutine”: pourquoi Trump a fait un virage à 180° sur la guerre en Ukraine - 24/09/2025

Le président iranien assure à l’ONU que son pays ne veut pas l’arme nucléaire

Le président iranien assure à l’ONU que son pays ne veut pas l’arme nucléaire - 24/09/2025

Images impressionnantes à Bangkok: un gouffre de 50 mètres se crée en plein centre-ville

Images impressionnantes à Bangkok: un gouffre de 50 mètres se crée en plein centre-ville - 24/09/2025

La Chine et le Sénégal unis par la quête de la modernisation et l’effort de solidarité et de coopération du Sud global

La Chine et le Sénégal unis par la quête de la modernisation et l’effort de solidarité et de coopération du Sud global - 24/09/2025

Pluies à Dakar : l’Autoroute de l'Avenir ferme la sortie 10 de Keur Ndiaye Lô pour cause d’inondation

Pluies à Dakar : l’Autoroute de l'Avenir ferme la sortie 10 de Keur Ndiaye Lô pour cause d’inondation - 24/09/2025

CANADA : LUCKNY GUERRIER, une belle plume lorgne la mairie de Saint-Léonard

CANADA : LUCKNY GUERRIER, une belle plume lorgne la mairie de Saint-Léonard - 24/09/2025

76e Anniversaire de la Fondation de la République Populaire de Chine :

76e Anniversaire de la Fondation de la République Populaire de Chine : "L’amitié sino-sénégalaise a été forgée par les pères fondateurs de nos deux pays" (LI Zhigang, ambassadeur) - 24/09/2025

Avenues de Thiès / Plus de 13 km à réhabiliter :

Avenues de Thiès / Plus de 13 km à réhabiliter : " c'est des routes complètement dégradées qu'il faut reprendre pratiquement" (Dr Babacar Diop) - 24/09/2025

AIBD – Coup de théâtre : Madiambal Diagne stoppé net à l’aéroport, une information judiciaire le cloue au sol !

AIBD – Coup de théâtre : Madiambal Diagne stoppé net à l’aéroport, une information judiciaire le cloue au sol ! - 24/09/2025

Santé : Un deuxième cas de MPOX confirmé par le Ministère de la santé

Santé : Un deuxième cas de MPOX confirmé par le Ministère de la santé - 24/09/2025

Saly : « Les femmes ne doivent pas être les parents pauvres » – des voix fortes réclament justice fiscale et équité

Saly : « Les femmes ne doivent pas être les parents pauvres » – des voix fortes réclament justice fiscale et équité - 24/09/2025

Retrait de la Confédération des États de l’AES de la CPI : « Un acte qui n’aura aucune incidence… » (Amnesty International)

Retrait de la Confédération des États de l’AES de la CPI : « Un acte qui n’aura aucune incidence… » (Amnesty International) - 24/09/2025

Grand Dakar : Deux malfrats piégés avec un téléphone volé

Grand Dakar : Deux malfrats piégés avec un téléphone volé - 23/09/2025

Mamadou Lamine Dianté : « Toute velléité de conflit impacte négativement le pacte de stabilité sociale »

Mamadou Lamine Dianté : « Toute velléité de conflit impacte négativement le pacte de stabilité sociale » - 23/09/2025

Financement libyen: l'intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine est mort

Financement libyen: l'intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine est mort - 23/09/2025

Ngor : Coup de filet de l’OCRTIS, 37 pierres de crack et de la cocaïne saisies

Ngor : Coup de filet de l’OCRTIS, 37 pierres de crack et de la cocaïne saisies - 23/09/2025

Nucléaire: Khamenei fustige des négociations avec les Etats-Unis

Nucléaire: Khamenei fustige des négociations avec les Etats-Unis "non bénéfiques" pour l'Iran - 23/09/2025

Des jihadistes publient une vidéo montrant des soldats maliens et burkinabè pris en otage

Des jihadistes publient une vidéo montrant des soldats maliens et burkinabè pris en otage - 23/09/2025

TGI Diourbel : Le « Modou-Modou » Modou Khabane Diop écope d'un an ferme pour escroquerie

TGI Diourbel : Le « Modou-Modou » Modou Khabane Diop écope d'un an ferme pour escroquerie - 23/09/2025

Discours de Diomaye sur les Femmes: Des

Discours de Diomaye sur les Femmes: Des "féministes" exigent des "actes concrets et mesurables" - 23/09/2025

Etat palestinien: Macron prévient que la France ne restera

Etat palestinien: Macron prévient que la France ne restera "pas inerte" en cas de représailles israéliennes - 23/09/2025

Macron à Trump:

Macron à Trump: "le prix Nobel de la paix n'est possible que si vous arrêtez" le conflit à Gaza - 23/09/2025

Mbour : Violents affrontements entre

Mbour : Violents affrontements entre "leuls", le coordonnateur de Dioudiou Cissé Kounda interpellé - 23/09/2025

Rapport CENTIF: Dane Sarr de Lansar Automobile et le labyrinthe financier dans l’affaire dite « Amadou Macky Sall »

Rapport CENTIF: Dane Sarr de Lansar Automobile et le labyrinthe financier dans l’affaire dite « Amadou Macky Sall » - 23/09/2025

‎VELINGARA : Diao Keita Baldé en deuil... ‎

‎VELINGARA : Diao Keita Baldé en deuil... ‎ - 23/09/2025

HOMMAGE À MOUSSA DIOP QUENUM, un départ qui laisse un vide abyssal

HOMMAGE À MOUSSA DIOP QUENUM, un départ qui laisse un vide abyssal - 23/09/2025

RSS Syndication