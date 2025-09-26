L'ère des elles : une femme « médecin » des rails au Xinjiang

À 27 ans, Li Qiuye, une jeune femme d'Urumqi, après avoir obtenu son diplôme à l'Université de Tongji, a fait le choix résolu de retourner dans sa ville natale. Elle s'est établie près des rails, où elle est devenue ingénieure électricienne assistante. Li Qiuye explique que son travail consiste à effectuer régulièrement des "examens médicaux" des trains, en vérifiant et réparant chaque composant électrique. En tant que "médecin" des chemins de fer, elle veille par ses efforts au bon fonctionnement des convois et garantit la sécurité et le confort des passagers. Son parcours incarne la force féminine s'épanouissant dans le domaine technique.

