L'ère des elles : une femme « médecin » des rails au Xinjiang

À 27 ans, Li Qiuye, une jeune femme d'Urumqi, après avoir obtenu son diplôme à l'Université de Tongji, a fait le choix résolu de retourner dans sa ville natale. Elle s'est établie près des rails, où elle est devenue ingénieure électricienne assistante. Li Qiuye explique que son travail consiste à effectuer régulièrement des "examens médicaux" des trains, en vérifiant et réparant chaque composant électrique. En tant que "médecin" des chemins de fer, elle veille par ses efforts au bon fonctionnement des convois et garantit la sécurité et le confort des passagers. Son parcours incarne la force féminine s'épanouissant dans le domaine technique.
Autres articles
-
Macky Sall rend hommage à l'artiste Abdoulaye Diallo " le berger de l'Ile de Ngor"
-
Grand-Dakar : Imams et mairie s’affrontent autour d’un terrain – le bras de fer s’envenime
-
Inondations à Tivaouane Peulh et Keur Massar: L’association caritative DOMOU SENEGAL en action de solidarité
-
Forces Armées: Le génie militaire à la rescousse des populations du fleuve Sénégal en proie aux inondations
-
Perturbations dans l'achat de crédit Woyofal: Les horaires d'ouverture des agences Senelec réaménagés