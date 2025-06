L’attaque du 13 juin 2025 par le régime sioniste et celle du 22 juin 2025 par les États- Unis contre l’Iran, portant atteinte à l’intégrité territoriale et à la souveraineté nationale de l’Iran, et en particulier contre ses installations nucléaires pacifiques, notamment les sites nucléaires de Fordow, Natanz et Isfahan, ont, au-delà de tous les dangers qu’elles représentent pour l’Iran et les pays de la région, mis en péril l’ensemble du régime juridique international en place. L’action militaire de ces deux acteurs constitue, selon toutes les lois et normes du droit international, un acte d’agression qui a entraîné l’effondrement de l’ordre juridique international, ce qui représente une catastrophe pour la communauté mondiale.



Le régime israélien, avec le soutien des États-Unis, a franchi toutes les lignes rouges légales dans la guerre de Gaza et l’attaque contre l’Iran, commettant toutes sortes de crimes. L’attaque contre les installations nucléaires pacifiques de l’Iran a été la dernière ligne rouge franchie et un coup fatal porté au droit international et au Traité de non-prolifération nucléaire (TNP). Le nouveau crime commis par les États-Unis et le régime sioniste est l’attaque contre les installations nucléaires pacifiques de l’Iran.



Selon les règles internationales en vigueur, élaborées et adoptées par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et soutenues par la communauté internationale, toute attaque, sabotage ou agression contre des installations nucléaires pacifiques placées sous la supervision de l’AIEA est strictement interdite.



Pour la première fois dans le monde, deux acteurs possédant des armes nucléaires – l’un ayant déjà utilisé la bombe atomique et l’autre n’étant même pas membre du



TNP et dissimulant ses armes nucléaires en refusant toute inspection par l’AIEA – ont attaqué militairement un pays sans arme nucléaire, membre du TNP et disposant d’un programme nucléaire pacifique sous la supervision de l’AIEA. Cela illustre l’échec des régimes internationaux tels que le TNP et confirme la légitimité de la République islamique d’Iran.

L’Iran est membre du TNP, traité international majeur en matière de sécurité internationale visant à lutter contre la prolifération des armes nucléaires et à promouvoir l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire. Alors que le régime sioniste, seul détenteur d’armes nucléaires dans la région, ne fait partie d’aucun des trois principaux traités de désarmement des armes de destruction massive, dont le TNP, la Convention sur l’interdiction des armes chimiques (CIAC) et la Convention sur les armes biologiques (CAB).



L’agression militaire des États-Unis et du régime sioniste contre les installations nucléaires pacifiques de l’Iran constitue non seulement une violation grave et sans précédent de la Charte des Nations unies, du droit international et du Statut de l’AIEA – notamment le principe de l’interdiction du recours à la force et du respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale inscrit au paragraphe 4 de l’article 2 – mais également une violation de la résolution 2231 du Conseil de sécurité et un coup porté au régime de non-prolifération nucléaire, perpétré par un membre permanent du Conseil de sécurité, constituant une menace contre la paix et la sécurité internationales et strictement interdit.



Les installations nucléaires iraniennes, surveillées 24 heures sur 24 par des inspecteurs de l’AIEA et des caméras en ligne, ont été attaquées directement par les États-Unis et le régime sioniste. Selon le droit international et le Statut de l’AIEA, une telle attaque est strictement interdite car elle pourrait provoquer une catastrophe environnementale et sanitaire en raison de la fuite de matériaux radioactifs, ce qui constitue un crime de guerre manifeste.

Depuis 20 ans, l’Iran a respecté ses engagements, comme l’ont confirmé toutes les institutions internationales, notamment l’AIEA (16 fois), et a clairement déclaré ne pas poursuivre l’arme nucléaire. L’Ayatollah Khamenei a également émis une fatwa interdisant son acquisition. Pourtant, le régime sioniste, qui possède plus de 200 ogives nucléaires, n’est pas membre du TNP et échappe à toute inspection, ce qui révèle le deux poids deux mesures appliqué par les prétendus défenseurs des droits humains occidentaux.



Israël a attaqué l’Iran tout en exigeant de lui de la retenue. Fait révélateur : Rafael Grossi, directeur général de l’AIEA, a déclaré le 21 juin à CNN qu’aucune preuve ne permettait d’affirmer que l’Iran se dirigeait vers la fabrication d’une bombe atomique. Pourtant, sur la base d’un faux rapport israélien, l’AIEA a adopté une résolution qui a servi de feu vert à l’attaque d’Israël, engageant ainsi sa responsabilité dans ce crime.



Israël a attaqué l’Iran sous prétexte d’une hypothétique future arme nucléaire, alors que l’Iran est victime d’une agression manifeste. Netanyahu, responsable des massacres à Gaza depuis 2008, affirme depuis près de 20 ans que l’Iran aura la bombe dans six mois, ce qui relève désormais de la satire.



L’Iran, au milieu des négociations diplomatiques indirectes avec les États-Unis et l’Europe, a été brutalement agressé sans provocation. Cette agression démontre la duplicité et l’absence de fiabilité des États-Unis. Nous n’avons pas commencé la guerre, mais nous défendrons notre intégrité territoriale, souveraineté et sécurité conformément à l’article 51 de la Charte des Nations unies.



L’Iran, héritier d’une civilisation de 7 000 ans, n’a lancé aucune guerre depuis plus de deux siècles, tandis que le régime sioniste, fondé sur le terrorisme et l’occupation, a bâti ses 77 ans d’existence sur la guerre et le génocide. L’usage pacifique de l’énergie nucléaire est un droit légitime garanti par le TNP.



L’agression des États-Unis a non seulement infligé des dégâts importants à l’Iran mais aussi mis en péril la paix régionale et mondiale. Le cynisme atteint son comble lorsque le président américain revendique fièrement cette attaque sur les réseaux sociaux. Les États-Unis doivent répondre de ce crime commis en soutien au régime sioniste criminel.



Les États-Unis et Israël ont détruit la diplomatie et le droit international. L’attaque contre les installations nucléaires iraniennes a franchi la dernière ligne rouge, annihilant le droit international. Nous exigeons la condamnation officielle de cette agression et des actions urgentes pour y mettre fin. Le Conseil de sécurité doit assumer sa responsabilité de préserver la paix et la sécurité internationales. Sinon, ces actes criminels se reproduiront ailleurs.



Nous remercions les États qui se tiennent du bon côté de l’histoire, notamment le Sénégal, pour leur condamnation.