L'Iran lance une "puissante" réponse à "l'agression américaine", selon la télévision d'Etat iranienne

L'Iran a lancé lundi soir une "puissante" réponse à "l'agression américaine", a annoncé la télévision d'Etat iranienne, après des frappes américaines contre des sites nucléaires iraniens.



"L'opération (de tirs) de missiles iraniens contre les bases américaines situées au Qatar et en Irak a commencé et porte le nom "Bénédiction de la victoire", a pour sa part indiqué l'agence de presse officielle Irna. Des explosions ont été entendues par des journalistes de l'AFP au Qatar, qui abrite la plus grande base américaine du Moyen-Orient.