L'Inde et le Sénégal élargissent leur coopération dans plusieurs domaines d'activités...

Afin de saluer le développement, la diversification et la fécondité de la coopération entre le Sénégal et l'Inde qui partagent des valeurs essentielles dans plusieurs domaines, une rencontre d'échanges s'est déroulée entre l'Etat du Sénégal et l'ambassade de l'Inde. Le thème de la discussion était centré sur les relations d'affaires entre les deux pays, tenant en particulier au capital humain. En ce sens le gouvernement du Sénégal a entrepris un important chantier de réformes de l'environnement des affaires pour une amélioration attractive du pays, a annoncé le conseiller technique représentant le ministre chargé du PSE. Pour ce faire, l'État du Sénégal a mis en œuvre un paquet de mesures d'initiatives et un schéma de gouvernance pertinent qui est en cours d'adoption à l'assemblée nationale. Mais aussi la mise en place d'une plateforme internationale à vocation d'industries manufacturières à forte intensité de main d'œuvre en collaboration avec l'Inde. Un projet pour un coût global de 80 milliards de francs CFA qui s'étend sur une assiette de 53 ha située dans le pôle urbain de Diamniadio.

Cependant, son excellence, l'ambassadeur Rajeev Kumar a étalé de nombreux projets notamment dans le domaine de l'agriculture avec un programme d'autosuffisance en riz. Du côté de la technologie, un financement d'u milliard de dollars est injecté dans l'énergie solaire et dans la mécanique, ainsi que de nombreux projets déjà réalisés tel que les bus TATA etc. Du côté de la formation professionnelle, l'Inde a octroyé des bourses d'études aux étudiants dans les filières de la mécanique, de la technologie et de l'énergie. Dans ce cadre, 8 femmes non scolarisées ont obtenu des bourses de formation dans le domaine de l'énergie, en vue de les préparer à la gérance et aux métiers liés aux pétrole.