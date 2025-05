L'ICP d'Arafat sauvagement tué à Missirah Wadène : Ses collègues de Kaolack, très en colère, dénoncent le mutisme de la tutelle

L'infirmier chef de poste de santé d'Arafat dans la commune de Missirah Wadène (Région de Kaffrine) a été sauvagement tué dans la nuit du mardi au mercredi, par des voleurs. Ses collègues de Kaolack se sont rassemblés, aujourd'hui, au district sanitaire pour manifester leur colère.

''Nous sommes là parce qu'un de nos collègues a été assassiné dans son lieu de service. Nous sommes là pour fustiger cette insécurité qui est actuellement devenue inquiétante au niveau des structures de santé parce que rendez vous compte que ce n'est pas le première fois qu'on agresse un agent de santé [...]. Ces agressions deviennent de plus en plus récurrentes et nous avons peur même de rester dans les postes de santé actuellement. Nous ne savons plus à quel saint se vouer. Et nous sommes là pour fustiger celà'', a dénoncé Ibrahima Ndiaye, le SG du Sutsas du district de Kaolack , par ailleurs ICP de Médina Baye.

En brassards rouges et noirs, ces agents de santé ont également dénoncé le mutisme de leur ministre de tutelle. ''Nous n'avons vu jusqu'à aujourd'hui aucun communiqué officiel du ministère de la santé et de l'action sociale. Et nous pensons qu'un agent de santé, un ICP qui a préparé une campagne de distribution de Milda, qui a mis en œuvre cette campagne et qu'on assassine dans son lieu de service, il mérite au moins un communiqué d'indignation de la part de la tutelle comme on le voit dans les autres secteurs'', a ajouté Mouhamadou Nourou Sow, président de l'Amicale des ICP de la région de Kaolack.